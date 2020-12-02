Глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и президент Украины Владимир Зеленский объединяются в горсовете Одессы. Об этом 2 декабря сообщили на сайте партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Человек эпохи Януковича. Что известно о новом «теневом хозяине» Одессы © commons.wikimedia.org, Ecchi Фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Одесском городском совете заявила, что не допустит разграбления земли, собственности и бюджетных ресурсов города. После местных выборов партия «Доверяй делам» получила 20 мандатов в Одесском горсовете, «Оппозиционная платформы — За жизнь» — 18, «Слуга народа» — 10, «Европейская солидарность» — 10 и Партия Шария — шесть.