«Они спешат оформить союз на внеочередной сессии городского совета, «организовать» большинство и поделить руководящие должности… Их цели — продажа земли, дерибан собственности, безнаказанность радикалов и коррупционеров, продолжение противостояния в обществе», — говорится в материале.
Фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Одесском городском совете заявила, что не допустит разграбления земли, собственности и бюджетных ресурсов города.
После местных выборов партия «Доверяй делам» получила 20 мандатов в Одесском горсовете, «Оппозиционная платформы — За жизнь» — 18, «Слуга народа» — 10, «Европейская солидарность» — 10 и Партия Шария — шесть.