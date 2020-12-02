Певица украинского происхождения Лолита Милявская заявила, что ее воротит от фальши на новогодних огоньках, передает агентство РИА Новости 2 декабря

«Будет драчка»: Лоза обвинил Киркорова и Баскова в оккупации © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки… а теперь — улыбка, серпантин! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — заявила артистка.

Лолита уточнила, что ей сейчас гораздо больше интересны интернет-проекты с молодыми неформальными ведущими, и в нескольких таких она уже приняла участие.

Ранее певец Валерий Меладзе подвергся критике за призыв к бойкоту новогодних огоньков в знак протеста против отмены концертов в карантин. Многие его коллеги по цеху заявили, что если Меладзе не хочет выступать в праздничных эфирах, то они с удовольствием займут его место и всех остальных звезд, которые прочно «оккупировали» огоньки.