Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) ответил подписчику на критику из-за записи совместного трека с российской исполнительницей Ольгой Бузовой. Скриншот своего ответа он опубликовал в Instagram 1 декабря

Потап разместил в записи свой ответ пользователю Instagram makson_pro2, который был недоволен его выступлением с Бузовой. Также на днях его раскритиковал за сотрудничество с артисткой, бывавшей в Крыму, украинский радикал Сергей Стерненко.

Певец заявил, что любит Украину, его «украиночкой-женой» певицей Настей Каменских гордится весь мир, а кроме того, его фамилия Потапенко казацкая.

Поезд ушел: Потап жестко ответил неонацисту Стерненко про Бузову © Потап/Инстаграм

«Мы по сути продаем услугу, внимание — самый сильный козырь в моих руках. Первое — Бузова, ну вы просто слетелись и клюнули на нее. Второе — Потап. Я же снимал штаны перед москалями в Москве. И тут вы купились. Ютубу все равно, лайки или дизлайки — активность», — подчеркнул артист.

Он добавил, что на Украине все равно слушают российскую музыку, а песня с Бузовой — «это хитяра, и вы, когда накатите, будете плясать под нее».

«Дурость "патриотов" не имеет границ», «Пошли всех нах… и работай», «Ты никто. Ты просто хайп для маленьких идиотов», «Уже Потапа начали травить. Ну что за страна… пипец», «Для тебя, Потап, деньги превыше всего. И этот пост ты впервые написал по-украински, прикидываясь великим патриотом», — написали артисту в комментариях.

Ранее украинская певица Кира Мазур заявила, что «руками и ногами» за Украину, но будет говорить по-русски, когда хочет, и ей «нас…ть» на критику. Правда, запись в Facebook с ответом злопыхателям она позже удалила.