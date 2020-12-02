Отмечается, что акции планируются на 2-3 декабря. Люди недовольны проектом Госбюджета-2021. Также отмечается, что в ноябре власть пользуется карантинными ограничениями на массовые протесты.
При этом в течение двух лет откладывается выполнение решения Кабмина о повышении зарплаты педагогам и научным работникам. Профсоюзы требуют обеспечить расходы на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта, утвердить схемы должностных окладов педагогических, научно-педагогических, научных работников с повышением их с 1 января 2021 года по коэффициенту 1,5.
Кроме того, требуется обеспечить выделение в 2021 году дополнительной дотации на содержание учебных заведений и ввести обязательное государственное страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью работников учебных заведений.
Ранее профсоюзы изъявили готовность отдать Налоговому майдану под ночлег Октябрьский дворец. Митинг физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей), проходит возле здания Верховной Рады уже несколько дней.