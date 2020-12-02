После предпринимателей протестовать против действий властей собрались украинские профсоюзы, которые выразили возмущение ущемлением прав людей труда. Требования 2 декабря опубликованы на сайте Профсоюза работников образования и науки

За протесты: почему у крупнейшего украинского профсоюза отнимают собственность © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом в течение двух лет откладывается выполнение решения Кабмина о повышении зарплаты педагогам и научным работникам. Профсоюзы требуют обеспечить расходы на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта, утвердить схемы должностных окладов педагогических, научно-педагогических, научных работников с повышением их с 1 января 2021 года по коэффициенту 1,5.

Кроме того, требуется обеспечить выделение в 2021 году дополнительной дотации на содержание учебных заведений и ввести обязательное государственное страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью работников учебных заведений.

Ранее профсоюзы изъявили готовность отдать Налоговому майдану под ночлег Октябрьский дворец. Митинг физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей), проходит возле здания Верховной Рады уже несколько дней.