Если опираться на данные социологических исследований, то порядка 65% белорусов поддерживают действия России в Крыму. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский объяснил, чем закончилась идея Белоруссии о донорстве региональной безопасности © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик, по видеосвязи на «Киевском форуме безопасности» называла участников украинского госпереворота 2014 года «братьями и сестрами».

Исходя из этого, подчеркнул эксперт, внутриполитические условия для признания Белоруссией российского статуса Крыма существуют.

«Если партнеры Украины продолжают идти по конфронтационной дороге с Беларусью, то развитие Минском связей с Крымом и самопровозглашенными республиками может стать реальностью», — подчеркнул Шпаковский.

По его словам, изначально белорусская сторона не развивала сотрудничество с Крымом и Донбассом из-за наличия серьезного товарооборота с Украиной, а также из-за внешнеполитической концепции Минска как миротворческой площадки.

Но если украинцы сами будут резать экономические связи с Белоруссией и если они сделают все возможное для дискредитации Минска как переговорной площадки по Донбассу, то белорусскую сторону больше ничего не будет сдерживать, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.