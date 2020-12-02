«КО "Київзеленбуд" не унимается и отдает приказы, почти зимой, ощипывать газонокосилкой голый грунт. А нет, не голый, — кое-где травка пролезла, проклятая», — говорится в ироничной подписи к снимкам.
На фотографиях коммунальщик с триммером ходит между деревьями в поисках травы.
«Финансовый год заканчивается, деньги остались, потому что в сезон шланговали от работы. Вот и "осваивают" бюджет самыми тупыми способами. А мы за это платим», «Это по всем районам. А летом трава стояла по колено», «Бензин и деньги срочно нужно списать», «Уплачено из наших налогов», — прокомментировали снимки горожане.