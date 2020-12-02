Очевидцы сфотографировали киевских коммунальщиков, которые зимой решили «скосить» несуществующую траву на газонах. Соответствующие снимки на днях опубликовали в Facebook-группе «Неинтересный Киев»

В Киеве коммунальщики обнаружили под землей самодельную бомбу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На фотографиях коммунальщик с триммером ходит между деревьями в поисках травы.

«Финансовый год заканчивается, деньги остались, потому что в сезон шланговали от работы. Вот и "осваивают" бюджет самыми тупыми способами. А мы за это платим», «Это по всем районам. А летом трава стояла по колено», «Бензин и деньги срочно нужно списать», «Уплачено из наших налогов», — прокомментировали снимки горожане.