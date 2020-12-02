«По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате», — говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что, если неправомерные действия сотрудницы будет подтверждены, «Общественный» примет соответствующие меры.
Также отмечается, что телеканал ожидает объективного расследования и готов содействовать следствию.
На днях Печерский районный суд Киева разрешил проведение обысков на телеканале «Прямой», который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Такие действия суда и правоохранительных органов в лице Государственного бюро расследований коллектив «Прямого» расценивает как попытку повлиять на работу телеканала и давление на свободу слова.