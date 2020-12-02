Сотрудники СБУ провели обыски в Ивано-Франковском филиале телеканала «Общественный» в рамках уголовного дела о вымогательстве. Об этом 2 декабря сообщило областное управление СБУ

«По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате», — говорится в сообщении.

«Великая Венгрия»: СБУ рассказала о причинах обыска в офисах на Закарпатье © Facebook, Гітлянська Олена

Также отмечается, что телеканал ожидает объективного расследования и готов содействовать следствию.

На днях Печерский районный суд Киева разрешил проведение обысков на телеканале «Прямой», который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Такие действия суда и правоохранительных органов в лице Государственного бюро расследований коллектив «Прямого» расценивает как попытку повлиять на работу телеканала и давление на свободу слова.