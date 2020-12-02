Америка не умирает. Она напоминает змею, когда она меняет кожу, и со стороны это выглядит как предсмертные конвульсии. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: «Их выборы — это и наши выборы» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Её уже почти наполовину натянули. Больно, но не смертельно. Клиент, конечно, выживет. Проблема только в том, что янки не привыкли к боли. Это русские знают, что любовь можно усилить, разделив её с другими, а боль нельзя таким же образом приглушить. А амеры этого не знают. Поэтому попытаются сделать больно и другим», — указал Выдрин.

Поэтому американскому руководству просто стоит вовремя на ухо шепнуть: «Не надо, парни. Будет ещё больнее», пояснил он.

Политолог добавил, что нарочитая отстранённость постсоветских политиков и экспертов от выборов президента США, утверждающих, что «это их внутреннее дело», сильно преувеличена, поскольку доллар остается единственной мировой валютой.

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