Эксперт отметил, что так называемую «трампаномику» можно внедрить в американскую систему без летального для страны исхода, и работа в этом направлении уже ведется.
«Её уже почти наполовину натянули. Больно, но не смертельно. Клиент, конечно, выживет. Проблема только в том, что янки не привыкли к боли. Это русские знают, что любовь можно усилить, разделив её с другими, а боль нельзя таким же образом приглушить. А амеры этого не знают. Поэтому попытаются сделать больно и другим», — указал Выдрин.
Поэтому американскому руководству просто стоит вовремя на ухо шепнуть: «Не надо, парни. Будет ещё больнее», пояснил он.
Политолог добавил, что нарочитая отстранённость постсоветских политиков и экспертов от выборов президента США, утверждающих, что «это их внутреннее дело», сильно преувеличена, поскольку доллар остается единственной мировой валютой.
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