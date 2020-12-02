В Кропивницком мать четверых детей Викторию Мумигу обвиняют в долге перед «фондом школы» и грозят оставить ее ребенка без подарка. Об этом сообщили в сюжете ТСН 1 декабря

Женщине стали грозить последствиями, после того как несколько месяцев назад она не сдала 50 гривен (133,6 рубля) в фонд класса на нужды школы. Пообещали, что в таком случае ее дочь-второклассница не получит подарок ко Дню святого Николая, как все остальные школьники. Даже притом, что на подарок она была готова сдать деньги отдельно.

«Мне никто не помогает: я сама, своими силами одела, обула, собрала в школу, и я сижу в шоке. Я должна вытащить последние средства», — рассказала Мумига.

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Многодетную мать поддержали в Родительском совете Кропивницкого. В нем назвали школьные поборы вымогательством и заявили, что готовы обратиться в связи с этим в полицию.

Активисты привезли дочке Мумиги новогодний подарок, а администрации школы вручили туалетную бумагу, на которую якобы собирали деньги. Представители администрации школы сообщили, что о конфликте узнали из соцсетей, и пообещали разобраться в ситуации.