Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором ответил на вопрос о том, кто именно подвергал его «травле» в России и как он с ней справился, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря

Ранее Макаревич утверждал, что после своих высказываний об агрессии России в украинском конфликте, на родине его осудили за эти слова, что даже отразилось на концертной деятельности «Машины времени».

Примерно 2 года, по словам музыканта, приглашений было заметно меньше, но позже «как-то все вернулось», при этом певец утверждает, что организаторам концертов якобы «словесно не рекомендовали» работать с группой. Гордон поинтересовался у музыканта, кто его больше «травил» — «кремлевские идеологи или коллеги».

«Вы серьезно думаете, что я сидел и подсчитывал, кто больше старается? Не знаю. Радости мне это не доставило. Я приобрел опыт, в чем-то бесценный», — сказал Макаревич.

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Михаил Прохоров, который даже пошутил, что сложности пошли Макаревичу на пользу, мобилизовали и помогли похудеть.

Также музыкант заверил, что ни разу не пожалел о том, что высказал свое мнение по украинскому вопросу.

В 2014 году Макаревич заявил, что виновна в украинском конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».

После высказываний Макаревича российские активисты инициировали против него петицию, призывающую лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством».

После этого Макаревич написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «шабаш, порочащий имя». На что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что то, что Макаревич трактует как травлю, «также можно назвать и реакцией общественного мнения».

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.