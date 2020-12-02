Ранее Макаревич утверждал, что после своих высказываний об агрессии России в украинском конфликте, на родине его осудили за эти слова, что даже отразилось на концертной деятельности «Машины времени».
Примерно 2 года, по словам музыканта, приглашений было заметно меньше, но позже «как-то все вернулось», при этом певец утверждает, что организаторам концертов якобы «словесно не рекомендовали» работать с группой. Гордон поинтересовался у музыканта, кто его больше «травил» — «кремлевские идеологи или коллеги».
«Вы серьезно думаете, что я сидел и подсчитывал, кто больше старается? Не знаю. Радости мне это не доставило. Я приобрел опыт, в чем-то бесценный», — сказал Макаревич.
Музыкант заявил, что, несмотря на «травлю», были и люди, которые его поддерживали. Например, миллиардер Михаил Прохоров, который даже пошутил, что сложности пошли Макаревичу на пользу, мобилизовали и помогли похудеть.
Также музыкант заверил, что ни разу не пожалел о том, что высказал свое мнение по украинскому вопросу.
В 2014 году Макаревич заявил, что виновна в украинском конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».
После высказываний Макаревича российские активисты инициировали против него петицию, призывающую лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством».
После этого Макаревич написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «шабаш, порочащий имя». На что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что то, что Макаревич трактует как травлю, «также можно назвать и реакцией общественного мнения».
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.