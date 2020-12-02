Гордон уточнил у Макаревича, как тот относится к представлениям об украинских событиях таких артистов, как Олег Газманов, Николай Расторгуев и Михаил Пореченков, ведь эти деятели искусства неоднократно высказывались о том, что к госперевороту на Украине и войне на востоке страны привели местные националисты.
«Взрослые дяденьки и тетеньки, они сами для себя выбирают, какими им быть. Дай им бог здоровья, это все не круг моих друзей. Я никого не осуждаю», — ответил Макаревич.
В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.
Макаревич заявил, что виновна в конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».