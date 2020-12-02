Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что думает о взглядах своих коллег, не совпадающих с его собственными, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Олег Газманов, Николай Расторгуев и Михаил Пореченков, ведь эти деятели искусства неоднократно высказывались о том, что к госперевороту на Украине и войне на востоке страны привели местные националисты.

«Взрослые дяденьки и тетеньки, они сами для себя выбирают, какими им быть. Дай им бог здоровья, это все не круг моих друзей. Я никого не осуждаю», — ответил Макаревич.

В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

Макаревич заявил, что виновна в конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».