На выборах в США могли исчезнуть до 288 тысяч бюллетеней, еще 100 тысяч документов датированы задним числом. Об этом сообщило издание Washington Examiner со ссылкой на данные проекта Amistad Project американской некоммерческой организации Thomas More Society, передает РИА Новости 2 декабря

Один из субподрядчиков Почтовой службы США Джесс Морган заявил, что его трейлер, в котором находились от 144 до 288 тысяч заполненных бюллетеней для голосования по почте, исчез. Документы Морган доставлял из Нью-Йорка в Пенсильванию.

Таким Трампа ещё никто не видел: президентская гонка в США сделала неожиданный поворот © REUTERS, Carlos Barria/File Photo Натан Пиз сообщил, что двое сотрудников почты по отдельности рассказали ему о том, как утром 4 ноября USPS собирала более 100 тысяч бюллетеней, чтобы датировать их задним числом. По данным издания, сделано это было для того, чтобы засчитать бюллетени, которые пришли позже срока.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.