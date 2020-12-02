Более 50 граждан Армении попали под следствие по подозрению в организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота. Об этом 2 декабря сообщает Интерфакс со ссылкой на Службу национальной безопасности (СНБ) Армении

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Протесты в Армении начались после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ночь на 10 ноября подписали мирное соглашение, остановившее войну в Карабахе.

Армения согласилась на передачу под контроль Баку Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и части территории непризнанной НКР.

Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовала его отставки.