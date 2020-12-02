По информации СНБ, 18 фигурантов дела уже арестовали, в отношении остальных избрали другую меру пресечения. Среди подозреваемых — сторонники экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.
Протесты в Армении начались после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ночь на 10 ноября подписали мирное соглашение, остановившее войну в Карабахе.
Армения согласилась на передачу под контроль Баку Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и части территории непризнанной НКР.
Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовала его отставки.