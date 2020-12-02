Звезда «Дома-2» Алёна Водонаева опубликовала видеоролик, в котором прошлась модельной походкой вместе с 60-летней матерью. Ролик размещён в ее Instagram 1 декабря

«Идём с Ма записываться на «ноготочки». Мамины ноги — это лучшая реклама кожаных брюк», — написала Водонаева.

Водонаева замахнулась на Терешкову © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Лариса Водонаева прошлись по салону, как модели по подиуму. Они облачились в маски, тёмные очки, туфли на шпильках и кожаные брюки в обтяжку. Фанаты отметили, что мать ничем не уступает дочери и их трудно различить.

«У мамы суперфигура», «Красиво бёдра виляют», «Вот это щиколотки», «Три раза посмотрела, только потом поняла, где мама», — отреагировали подписчики.

При этом некоторые обвинили модель в рекламе анорексии: «Здесь нет красоты, женственности, одна нездоровая худоба».

Кроме того, накануне Водонаева поздравила мать с Днем матери и опубликовала несколько её снимков.