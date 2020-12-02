Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о президенте Украины Владимире Зеленском, с которым музыкант давно знаком, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря

«Я его (Зеленского. — Ред.) немного знаю, мы знакомы задолго до того, как… Он, по-моему, чудесный парень совершенно, он очень талантливый человек, талантливый артист, добрый», — заявил Макаревич.

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Андрей Макаревич известен не только своим музыкальным творчеством, но и высказываниями относительно якобы агрессии России в отношении Украины. За что отдельные поклонники артиста даже предлагали лишить его ордена «За заслуги перед Отечеством».