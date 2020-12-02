«Я его (Зеленского. — Ред.) немного знаю, мы знакомы задолго до того, как… Он, по-моему, чудесный парень совершенно, он очень талантливый человек, талантливый артист, добрый», — заявил Макаревич.
Музыкант высоко оценил фильм «Слуга народа», назвав его гениальным, уточнив, что не мог оторваться от просмотра первого сезона сериала.
Андрей Макаревич известен не только своим музыкальным творчеством, но и высказываниями относительно якобы агрессии России в отношении Украины. За что отдельные поклонники артиста даже предлагали лишить его ордена «За заслуги перед Отечеством».