Депутат Верховной Рады первого созыва, доктор медицинских наук и врач Валерий Ивасюк обвинил первого президента Украины Леонида Кравчука в причастности к убийству журналиста Вадима Бойко. Об этом он 1 декабря заявил в эфире телеканала «Прямой»

Известный украинский тележурналист Вадим Бойко погиб в 1992 году во время пожара в комнате общежития, в котором жил. Экспертиза выяснила, что Бойко скончался еще до возгорания — в легких погибшего не было гари.

«Бойко случайно сфотографировал Кравчука и Спиженко во время переговоров с мафиозными структурами по незаконной приватизации гостиницы "Лыбидь". Свидетелями тому есть и Марчук, и я пока еще живой», — рассказал Ивасюк.

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«Я готов от февраля 1992 года», — ответил он, добавив также, что в интернете много архивных данных по делу о гибели Бойко.

Бойко был руководителем телепроекта «Молодежная студия "Гарт"» — украинского аналога российского «Взгляда». Популярность тележурналиста помогла ему стать народным депутатом.