«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — рассказала Баранова.
Она отметила, что обычно такие диагнозы ставят людям 60-летнего возраста, но у переболевших коронавирусом такие патологии замечали в 40 лет. Ученая сделала вывод, что COVID «забирает ресурсы и приближает старость». Она добавила, что последствия заболевания следует тщательно изучить.
«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься», — сказала Баранова.
При этом она отметила, что попытки подобных исследований уже предпринимаются.