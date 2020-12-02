Коронавирус может привести к преждевременному старению организма. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает агентство РИА Новости 2 декабря

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — рассказала Баранова.

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«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься», — сказала Баранова.

При этом она отметила, что попытки подобных исследований уже предпринимаются.