«Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны», — говорится в материале.
Представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве «тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать».
«Задача господина Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обид. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну», — сказал Ермак.
Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны — согласование позиций профильных ведомств и наработки «единого голоса».