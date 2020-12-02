Советник по информационной политике делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назначен внештатным советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба главы государства

Трамп помиловал своего бывшего советника накануне Дня благодарения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны», — говорится в материале.

Представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве «тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать».

«Задача господина Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обид. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну», — сказал Ермак.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны — согласование позиций профильных ведомств и наработки «единого голоса».