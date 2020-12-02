«Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию», — объяснил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.
На имя владельца больницы подготовили письмо с инициативой увольнения руководства учреждения.
«Работа департамента на этом не закончится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, были ли эти случаи смерти связаны с отключением энергии», — отметил председатель комиссии Андрей Голдун.
Ранее полиция сообщила, что два подключенных к аппаратам ИВЛ человека умерли во Львовской области Украины из-за отсутствия электроэнергии, возбуждено уголовное дело. Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что после случившегося будет проведена проверка оборудования для борьбы с COVID-19 во всех украинских больницах.