Комиссия Департамента здравоохранения Львовской области сочла верными действия врачей в больнице в момент отключения электроэнергии, из-за которого умерли два подключенных к аппаратам ИВЛ пациента, но рекомендовала уволить администрацию медучреждения. Об этом 1 декабря сообщили на сайте львовской областной госадминистрации

Дания подарила Украине аппараты ИВЛ © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк объяснил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

На имя владельца больницы подготовили письмо с инициативой увольнения руководства учреждения.

«Работа департамента на этом не закончится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, были ли эти случаи смерти связаны с отключением энергии», — отметил председатель комиссии Андрей Голдун.

Ранее полиция сообщила, что два подключенных к аппаратам ИВЛ человека умерли во Львовской области Украины из-за отсутствия электроэнергии, возбуждено уголовное дело. Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что после случившегося будет проведена проверка оборудования для борьбы с COVID-19 во всех украинских больницах.