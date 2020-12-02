«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал Трамп во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.
Ранее о намерении Трампа баллотироваться еще раз сообщали различные СМИ. По данным газеты New York Times, он может заявить об этом, когда подтвердится победа на прошедших выборах его оппонента Джо Байдена.
Выборы в США прошли 3 ноября. Результаты пока не озвучивали. Почти 80% американцев, по опросам агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, считают, что на выборах президента США победил Байден.
Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.