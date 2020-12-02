Действующий президент США Дональд Трамп намекнул на то, что планирует баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если все же не удастся удержаться на своем посту по итогам выборов-2020. Об этом 2 декабря сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Politico

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал Трамп во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байдена.

Выборы в США прошли 3 ноября. Результаты пока не озвучивали. Почти 80% американцев, по опросам агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, считают, что на выборах президента США победил Байден.

Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.