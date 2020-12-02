«Надеюсь, за требованиями Санду вывести с территории непризнанной ПМР российских военных не стоят важные геополитические игроки… Эти заявления не соответствуют ситуации в Молдавии и не помогают успокоить население. Никто не желает разморозки конфликта. Призываю президента Майю Санду воздержаться от едких заявлений, в том числе и в адрес России», — заявил Додон, подчеркнув, что всем надо успокоиться.
По его словам, на специальном заседании Партия социалистов выразила озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра.
«Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны», — подчеркнул Додон.
На днях Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.
По мнению президента Игоря Додона, слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья — серьезная ошибка. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии. Додон в то же время пригрозил вывести людей на улицы, если понадобится сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.