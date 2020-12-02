Действующий президент Молдавии Игорь Додон посоветовал своей преемнице Майе Санду не провоцировать возможное обострение ситуации с Приднестровьем своими едкими заявлениями в адрес России. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Moldova 1

Тулянцев сказал, что будет с Майей Санду, если она станет напрягать воздух в адрес России © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Майю Санду воздержаться от едких заявлений, в том числе и в адрес России», — заявил Додон, подчеркнув, что всем надо успокоиться.

По его словам, на специальном заседании Партия социалистов выразила озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра.

«Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны», — подчеркнул Додон.

На днях Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

По мнению президента Игоря Додона, слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья — серьезная ошибка. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии. Додон в то же время пригрозил вывести людей на улицы, если понадобится сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.