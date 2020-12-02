Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с президентом России Владимиром Путиным, передает 1 декабря РИА Новости

Здороваться с колена или локтя: Назарбаев придумал коронавирусный этикет © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Он также рассказал о своей последней встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Он говорит: "Господин президент, у нас с вами химия есть, понимание, мы только познакомились с вами, а вы уже мне нравитесь, я вам доверяю". Как это получается, я не знаю. Я стараюсь сделать так, чтобы возникла обстановка доверия», — объяснил Назарбаев.

Весной 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации, а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».