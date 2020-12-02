Блогер разместила подборку фото в одежде одного из своих любимых брендов, но посетовала, что долго сохранять вещи в порядке у нее не получается.
«Я часто стираю вещи, так как засранка, и всему быстро наступает п***да. Самое важное, в сториз для вас розыгрыш синего костюма как на мне», — написала она.
«Извините, а что у вас со скулами, я без всякого просто интересно», «А можно было фото без носков?!» — спросили подписчики.
Несмотря на все старания пацанки, больше внимания действительно досталось носкам, в которых девушка примеряла наряды, обуви она предпочла короткие носочки с рисунком в виде сердечек.
Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Долгое время девушка работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Сначала увеличила губы, потом грудь, но самым знаменитым ее преображением стали непропорциональные скулы.
Общее число хирургических вмешательств девушка не раскрывает, но именно благодаря им она превратилась в известного блогера. Сейчас на страницу Покрищук в Instagram подписано 230 тысяч человек.