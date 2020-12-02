Героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная своими непропорциональными скулами и розовыми волосами, Анастасия Покрищук рассказала о том, что не является педантичной и аккуратной, из-за чего ее вещи быстро портятся. Об этом девушка заявила в Instagram 30 ноября

Украинская ведущая нашла «отголосок советских времен» за столом © Фреймут/Инстаграм

«Я часто стираю вещи, так как засранка, и всему быстро наступает п***да. Самое важное, в сториз для вас розыгрыш синего костюма как на мне», — написала она.

«Извините, а что у вас со скулами, я без всякого просто интересно», «А можно было фото без носков?!» — спросили подписчики.

Несмотря на все старания пацанки, больше внимания действительно досталось носкам, в которых девушка примеряла наряды, обуви она предпочла короткие носочки с рисунком в виде сердечек.

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Долгое время девушка работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность. Сначала увеличила губы, потом грудь, но самым знаменитым ее преображением стали непропорциональные скулы.

Общее число хирургических вмешательств девушка не раскрывает, но именно благодаря им она превратилась в известного блогера. Сейчас на страницу Покрищук в Instagram подписано 230 тысяч человек.