Поражение на местных выборах на Украине правящей партии «Слуга народа» отражает разочарование народа. Люди на местах всегда хотят чего-то конкретного: чтобы во дворе был асфальт и чтобы меньше платить за ЖКХ. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«В России тоже в одних регионах все крутится, вертится, а в других — средняя зарплата менее прожиточного минимума», — констатировала Нарочницкая.

По ее словам, серьезные эксперты не верили в то, что президент Владимир Зеленский сможет что-то сделать для улучшения жизни украинских граждан, прежде всего потому, что Украина находится в кабальной зависимости от международных кредиторов.

К сожалению, добавила политолог, украинская элита занимается возбуждением ненависти к России, но это не решит проблемы страны, тем более что нельзя позволять идеологии парализовать политику.

Полностью интервью можно прочитать здесь.