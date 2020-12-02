Эксперт отметила, что в современной Украине наблюдается страшное расслоение, когда в Киеве есть дорогие рестораны и французские кафе, а остальная страна живет плохо, и там накапливаются протестные настроения.
«В России тоже в одних регионах все крутится, вертится, а в других — средняя зарплата менее прожиточного минимума», — констатировала Нарочницкая.
По ее словам, серьезные эксперты не верили в то, что президент Владимир Зеленский сможет что-то сделать для улучшения жизни украинских граждан, прежде всего потому, что Украина находится в кабальной зависимости от международных кредиторов.
К сожалению, добавила политолог, украинская элита занимается возбуждением ненависти к России, но это не решит проблемы страны, тем более что нельзя позволять идеологии парализовать политику.
Полностью интервью можно прочитать здесь.