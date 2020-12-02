После госпереворота в 2014 году у Украины появился ряд статей расхода, которые регулярно провоцируют дефицит госбюджета. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

Рекордный дефицит бюджета: как Украина планирует латать бюджетные дыры © пресс-служба НБУ Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

«Такая дыра в бюджете образовалась из-за того, что средства, которые можно было пустить на экономику, пускают на приведение ВС Украины к стандартам НАТО, на закупку вооружений за рубежом и обслуживание внешнего долга. То есть много затрат, которые возникают благодаря последствиям госпереворота 2014 года», — заявил Дудчак.

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