Проект Союзного государства требует перезапуска отношений, чтобы граждане России и Белоруссии понимали прозрачность этой системы и какие блага она дает. Об этом политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова

По словам Болкунца, тренд на падение поддержки СГ действительно присутствует.

«Он связан с непониманием белорусских граждан того, что происходит. Нельзя 20 лет строить дом, в котором нет даже крыши. Поэтому есть разочарование, это означает необходимость перезапуска отношений, чтобы граждане понимали прозрачность системы отношений, какие блага дает Союзное государство, этого никто не объясняет», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что в этом ситуации важен авторитет политиков, а учитывая, что авторитет президента Белоруссии Александра Лукашенко подорван и восстановиться не может, нужно начинать говорить о перезапуске отношений и дополнить это экономическим блоком, связанным с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.