Ранее белорусская Аналитическая мастерская обнародовала опрос, согласно которому только 40% белорусов поддерживают создание Союзного государства. Еще в сентябре, по данным этой же компании, сторонников СГ было 51%.
По словам Болкунца, тренд на падение поддержки СГ действительно присутствует.
«Он связан с непониманием белорусских граждан того, что происходит. Нельзя 20 лет строить дом, в котором нет даже крыши. Поэтому есть разочарование, это означает необходимость перезапуска отношений, чтобы граждане понимали прозрачность системы отношений, какие блага дает Союзное государство, этого никто не объясняет», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что в этом ситуации важен авторитет политиков, а учитывая, что авторитет президента Белоруссии Александра Лукашенко подорван и восстановиться не может, нужно начинать говорить о перезапуске отношений и дополнить это экономическим блоком, связанным с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.