Украинская власть легитимизируются с помощью выплаты внешних долгов, поэтому реструктуризации долгов не будет. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина должна выплатить часть долга МВФ в сентябре © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Понятно, что нынешняя власть не будет делать ни первое, ни второе. Реструктуризацию они не будут делать, потому что легитимизируются с помощью выплаты внешних долгов. То есть они ищут легитимность вовне, а не внутри страны. И поэтому они будут погашать долги до последнего украинца», — сказал Кущ.

Что касается «расширенного правительства», то это им запрещает сделать Международный валютный фонд (МВФ), поскольку тогда ситуация становится невыгодной для финансовых доноров Украины. Экономист пояснил, что в случае бюджетно-монетарной трансмиссии плановые эмиссионные источники используются исключительно для формирования внутренних бюджетных резервов для направления их в экономику и в социальную систему. Сейчас же вся эмиссия уходит на финансовый сектор и на спекулятивные рынки, что помогает нерезидентам выходить из ОВГЗ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.