По его словам, сейчас Украина находится в глубоком экономическом кризисе, помочь выбраться из которого могут реструктуризация долгов и бюджетно-монетарная трансмиссия.
«Понятно, что нынешняя власть не будет делать ни первое, ни второе. Реструктуризацию они не будут делать, потому что легитимизируются с помощью выплаты внешних долгов. То есть они ищут легитимность вовне, а не внутри страны. И поэтому они будут погашать долги до последнего украинца», — сказал Кущ.
Что касается «расширенного правительства», то это им запрещает сделать Международный валютный фонд (МВФ), поскольку тогда ситуация становится невыгодной для финансовых доноров Украины. Экономист пояснил, что в случае бюджетно-монетарной трансмиссии плановые эмиссионные источники используются исключительно для формирования внутренних бюджетных резервов для направления их в экономику и в социальную систему. Сейчас же вся эмиссия уходит на финансовый сектор и на спекулятивные рынки, что помогает нерезидентам выходить из ОВГЗ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.