Философ Олег Сифер-Седов провел аналогию между Майданом 2013-2014 годов с событиями 900-летней давности и объяснил, что это значит для Украины. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Непраздничная годовщина Майдана. Обзор политических событий на Украине 20-27 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Сифер-Седов выразил сожаление в связи с тем, что почти никто до сих пор так не заметил высшего смысла Майдана 2013-2014 годов, который «создавал надежду и духовную опору для украинцев». По его словам, этим смыслом является совпадение дат аналогичных событий в Киеве.

Эксперт напомнил, что ровно за 900 лет до современного Майдана-2013 аналогичное событие происходило в Киеве в 1113 году. Были народные волнения, вызванные социальной несправедливостью, и тогда киевляне позвали князя Владимира Мономаха возглавить государство, после чего были почти прекращены княжеские междоусобицы, и, по мнению историков, наступил самый успешный период в истории Киевской Руси.

«Все это могло бы стать столь необходимой нам позитивной исторической точкой опоры… Этот второй "тайный" и высший смысл мог бы возродить и объединить Украину. Но он за семь лет остался незамеченным и неосознанным», — заявил Сифер-Седов.

Вместо этого, по его словам, украинцам навязывается негативная «страдальческая» история, в которой внимание акцентируется на голодоморе и репрессиях. Философ пояснил, что это делается с целью психологического ослабления украинцев, отложения им на подсознание, что они всегда были несчастными и угнетаемыми, «и нечего и думать быть другими».

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины.

После силового разгона 30 ноября акция протеста, на которой были в основном студенты, переросла в массовые демонстрации, которые нарекли Евромайданом.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.