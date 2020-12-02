Есть ряд решений, которые помогли бы Украине выйти из экономического кризиса, но команда президента Владимира Зеленского не заинтересована в том, чтобы решать эту проблему. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

Экономист рассказал, какие группы населения Украины выпали из поля зрения власти © Facebook, Jarosława Tiupka Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

По словам Дудчака, улучшению ситуации могло бы способствовать снижение расходов на оборону. Он напомнил, что в этом году на оборону и силовиков добавили 6% ВВП и миллиард долларов, что является колоссальными расходами, притом что «никто на Украину нападать не собирается».

«Нет мер, которые могло бы применить это правительство [для поддержания экономики], потому что у него, как и у правительства [Петра] Порошенко, нет на повестке дня задач по вытаскиванию экономики из ямы. Украина платит дань своему хозяину», — подчеркнул экономист.

В целом, по его мнению, Украине следовало бы совершить разворот от «бредовой» евроинтеграции и заняться восстановлением традиционных экономических связей. Но, по словам Дудчака, даже если бы пришли к власти силы, которые могли бы провести радикальные изменения на Украине, восстановить высокотехнологичные предприятия и вернуться на потерянные рынки будет крайне сложно.

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