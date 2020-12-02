Избранная президентом Молдавии Майя Санду не рискнет предпринять конкретные шаги в сторону разрешения приднестровской проблемы. Об этом молдавский политолог Игорь Волницкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, что будет с Молдавией и Приднестровьем, когда Санду окончательно придет к власти © Facebook, Maia Sandu Влад Филат, с которым второй президент Приднестровья Евгений Шевчук установил хорошие отношения на уровне лидеров Кишинева и Тирасполя.

«Но Майя Санду не рискнет что-то предпринимать. Это очень зыбкая почва, если не зыбучие пески. Она не имеет опыта в переговорном процессе и не знает досконально приднестровскую проблему. Не секрет, что эта тема не входила в перечень ее интересов до недавнего времени… Скорее всего, она лишь попытается не допустить ошибок в этом направлении, которые могут ей дорого обойтись», — сказал Волницкий.

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

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