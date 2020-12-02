Украина переживает полноценный бюджетный кризис, и у нее есть только два варианта получения дополнительных средств. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина в октябре: местные выборы, эпидемия и отложенный экономический кризис © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Куща, даже если банк и даст эти деньги, то это все равно будет «мизерной» суммой. Реальных источников, по его мнению, у Украины только два.

«Первый — это реструктуризация долгов. В условиях кризиса, когда не выплачиваются надбавки медикам, государство не имеет права тратить деньги на внешних кредиторов… И никто не говорит о дефолте, нужно просто говорить о реструктуризации. Тем более что страны "Большой двадцатки" призвали сделать отсрочку в выплате долгов до середины 2021 года для беднейших государств», — сказал Кущ.

Он уточнил, что позиция Украины должна быть следующей: государство начнет выплату долгов после пандемии либо во второй половине 2021 года, либо в 2022 году. И это позволило бы прекратить отток финансовых ресурсов за пределы страны и аккумулировать их для внутренней социальной и экономической политики.

«А второй источник — то, что называют "расширенное правительство" или бюджетно-монетарная трансмиссия. Это когда объединяются в единой системе правительство и Центральный банк, а плановые эмиссионные источники (именно плановые, никто не говорит о какой-то гиперэмиссии) используются исключительно на формирование внутренних бюджетных резервов для направления их в экономику и в социальную систему», — рассказал экономист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.