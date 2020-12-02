Идея о Белоруссии как о доноре региональной безопасности выглядела хорошо в теории, но на практике её реализовать не удалось, и она оказалась никому не нужна. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко выступал с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии, так называемого нового «хельсинкского процесса», аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ. По его словам, площадкой для такого диалога мог бы стать Минск.

Эксперт отметил, что если Россия, несмотря на весь свой скепсис, поддерживала эти внешнеполитические инициативы Минска, то Запад делал вид, что поддерживал стремление Белоруссии стать более нейтральной, на самом деле готовясь нанести удар.

«И все эти годы, когда Беларусь рассуждала о региональной безопасности и занималась миротворчеством, внутри страны готовились структуры и сети, чтобы в час х выступить и классическими методами цветной революции перевернуть страну», — указал Шпаковский.

Поэтому внешнеполитическая концепция Минска непременно будет меняться под воздействием внешних факторов, и на смену идее о донорстве региональной безопасности Белоруссия придет к более тесному военно-политическому союзу с РФ.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.