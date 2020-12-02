Новый президент Молдавии Майя Санду не скрывает своих прозападных настроений. Но вопрос состоит в том, сохранится ли при ней наследие олигарха Влада Плахотнюка в виде антироссийской системы внутри государства. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах, выразив надежду, что ее деятельность будет способствовать конструктивному развитию отношений Москвы и Кишинева, пожелав успехов, здоровья и благополучия.

Если при Майе Санду эту систему удастся поменять, подчеркнул эксперт, будет хорошо, потому что считавшийся пророссийским ее предшественник Игорь Додон эту систему менять не захотел.

«Если Майя Санду в отношениях с Россией будет стараться соблюдать баланс, это хорошо. Если же она будет напрягать воздух в адрес России и вести себя агрессивно, это, конечно же, скажется на ее ближайшем будущем», — считает Тулянцев.

Он добавил, что, несмотря на победу прозападного политика, большая часть граждан Молдавии по видимым ощущениям все же склоняется к стратегическому партнерству и дружбе с Россией.

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