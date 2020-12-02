Ранее президент России Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах, выразив надежду, что ее деятельность будет способствовать конструктивному развитию отношений Москвы и Кишинева, пожелав успехов, здоровья и благополучия.
Если при Майе Санду эту систему удастся поменять, подчеркнул эксперт, будет хорошо, потому что считавшийся пророссийским ее предшественник Игорь Додон эту систему менять не захотел.
«Если Майя Санду в отношениях с Россией будет стараться соблюдать баланс, это хорошо. Если же она будет напрягать воздух в адрес России и вести себя агрессивно, это, конечно же, скажется на ее ближайшем будущем», — считает Тулянцев.
Он добавил, что, несмотря на победу прозападного политика, большая часть граждан Молдавии по видимым ощущениям все же склоняется к стратегическому партнерству и дружбе с Россией.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.