Эксперт отметил, что у демократов по определению было куда больше людей, которые разбирались в украинских реалиях, и понятно, что они будут куда более активны на украинском направлении.
«Но Порошенко не учитывает, что после скандала с аудиозаписями американцы не будут иметь дела с людьми, которые их подставляют», — указал Золотарёв.
Политолог добавил, что Зеленскому стоит вспомнить о своем киногерое Голобородько, который-таки восстал против внешнего управления, потому что игра ва-банк в открытом альянсе с «соросятами» может обрушить остатки его рейтинга и привести к печальным для него последствиям.
Полностью интервью можно прочитать здесь.