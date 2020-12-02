Даже если после окончательного прихода к власти в США Джо Байдена американцы предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить внешнее управление страной, публично это не будет озвучено. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев о местных выборах: люди видят борьбу мерзавцев с негодяями © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Но Порошенко не учитывает, что после скандала с аудиозаписями американцы не будут иметь дела с людьми, которые их подставляют», — указал Золотарёв.

Политолог добавил, что Зеленскому стоит вспомнить о своем киногерое Голобородько, который-таки восстал против внешнего управления, потому что игра ва-банк в открытом альянсе с «соросятами» может обрушить остатки его рейтинга и привести к печальным для него последствиям.

Полностью интервью можно прочитать здесь.