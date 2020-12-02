Ранее Трамп постоянно заявлял о том, что оказал реальную помощь Украине, поставив вооружение, а не «подушки и одеяла», как его предшественник Барак Обама.
Эксперт отметил, что Киев при Трампе действительно получил летальное оружие, ряд средств радиоэлектронной борьбы и радары, но достаточно посмотреть на объемы военной помощи Афганистану или Ираку, и все станет на свои места.
«Пришли только «джавелины». Но говорить о том, что эти 200 ракет стратегически изменили баланс сил, нельзя. Украинская армия по-прежнему остается ухудшенной копией Советской армии», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что в вопросе американо-украинских отношений президенту Владимиру Зеленскому стоит вспомнить о своем киногерое Голобородько, который-таки восстал против внешнего управления.
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