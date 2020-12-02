Украина при президентстве Дональда Трампа действительно получила от США 200 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Но это не повлияло на состояние украинской армии. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Трамп VS Байден: Золотарев рассказал, в чью корзину сложил яйца Зеленский © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Барак Обама.

Эксперт отметил, что Киев при Трампе действительно получил летальное оружие, ряд средств радиоэлектронной борьбы и радары, но достаточно посмотреть на объемы военной помощи Афганистану или Ираку, и все станет на свои места.

«Пришли только «джавелины». Но говорить о том, что эти 200 ракет стратегически изменили баланс сил, нельзя. Украинская армия по-прежнему остается ухудшенной копией Советской армии», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что в вопросе американо-украинских отношений президенту Владимиру Зеленскому стоит вспомнить о своем киногерое Голобородько, который-таки восстал против внешнего управления.

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