Состояние финансов украинской государственной компании «Укрзализныця» критическое, говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря

«Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим», — сказано в документе.

Впереди паровоза. Новый глава Укрзализницы пообещал побороть коррупцию © Facebook, Zhmak Volodymyr

Кроме того, европейские чиновники недовольны и тем, что до сих пор не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, что замедляет внедрение европейских стандартов в стране.

В январе-июне 2020 года «Укрзализныця» получила 8,792 млрд грн чистого убытка по сравнению с чистой прибылью в размере 1,065 млрд грн за аналогичный период 2019 года.

По итогам 2020 года «Укрзализныця» прогнозирует убыток в размере 12-14 млрд грн, что, очевидно, связано с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.