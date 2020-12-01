«Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим», — сказано в документе.
В нем также отмечается, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии украинских рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте.
Кроме того, европейские чиновники недовольны и тем, что до сих пор не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, что замедляет внедрение европейских стандартов в стране.
В январе-июне 2020 года «Укрзализныця» получила 8,792 млрд грн чистого убытка по сравнению с чистой прибылью в размере 1,065 млрд грн за аналогичный период 2019 года.
По итогам 2020 года «Укрзализныця» прогнозирует убыток в размере 12-14 млрд грн, что, очевидно, связано с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.