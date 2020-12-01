Выступая с призывами отчислять протестующих студентов, президент Белоруссии Александр Лукашенко бьет по своему же собственному электорату. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что у каждого отчисленного студента есть мамы, папы, дедушки и бабушки, и вокруг каждого студента вращается минимум 100 человек, которые будут ему сопереживать, и это приведет к новой волне противостояния.

«Студенты почти ничего не теряют. Потому что квоты, которые выделила Польша, Чехия, Литва и другие страны, полностью покроют потребности тех, кто будет отчислен. Они будут там учиться, и им не нужно будет тратить 5 лет на отработку», — указал Болкунец.

Политолог добавил, что российскому Министерству образования тоже следовало бы предоставить квоты для белорусских студентов, которых отчислят из университетов, чтобы они могли доучиться в России.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.