Как сообщается, фонд нужен для того, чтобы классифицировать газопровод «Северный поток-2» как «один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании».
Кроме того, создаваемая организация должна служить для успешного завершения проекта, для чего фонд создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно в целях завершения строительства «Северного потока — 2».
С его помощью компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.
Технически ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком-2», и, как полагает Шлезвиг, на них не будут распространяться санкции со стороны США.
Как отмечается, с 5 декабря будут возобновлены работы по укладке труб «Северного потока-2».
В Nord Stream 2 AG 28 ноября объявили, что планируют в 2020 году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.
Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.
В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — 24 ноября отправился обратно в Калининград.