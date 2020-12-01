Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг создаст специальный фонд по защите климата для того, чтобы обойти санкции США против «Северного потока - 2», сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источник, знакомый с ситуацией

Как сообщается, фонд нужен для того, чтобы классифицировать газопровод «Северный поток-2» как «один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании».

Кроме того, создаваемая организация должна служить для успешного завершения проекта, для чего фонд создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно в целях завершения строительства «Северного потока — 2».

С его помощью компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.

Технически ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком-2», и, как полагает Шлезвиг, на них не будут распространяться санкции со стороны США.

«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В Nord Stream 2 AG 28 ноября объявили, что планируют в 2020 году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.

В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — 24 ноября отправился обратно в Калининград.