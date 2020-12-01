Через Америку принимаются многие пакеты экономической помощи, например, через МВФ. Если Белоруссия обратится в МВФ и захочет получить помощь, то ей в этом могут отказать по инициативе США. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

Эксперт отметил, что то же самое касается пакетов других экономических мер, вопроса переговоров в рамках ВТО и ряда других мероприятий.

Что касается более приземленных вещей, то, по его словам, США могут призвать европейских партнеров заблокировать, например, финансовую деятельность некоторых белорусских организаций.

«Так уже было в 2008 году, когда США ввели санкции в отношении ряда компаний, связанных с Лукашенко и его окружением. Если они сейчас нечто подобное сделают, то это будет сильный удар по Александру Лукашенко», — указал Болкунец.

Политолог добавил, что Байден и его окружение могут сильно пощекотать нервы Лукашенко, учитывая, что и посол новый скоро должен прибыть, и к Лукашенко в Америке негативное отношение со стороны всей политической элиты страны.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.