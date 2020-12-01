«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США
«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
Водитель задержан, это 51-летний гражданин Германии, выходец из района Трир-Саарбург. Его мотивы пока остаются неизвестными. По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.

Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока — агрессии или ярости, которая может сопровождаться человеческими жертвами и разрушениями.

Злоумышленник двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час на черном автомобиле Range Rover. 