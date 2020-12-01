Водитель задержан, это 51-летний гражданин Германии, выходец из района Трир-Саарбург. Его мотивы пока остаются неизвестными. По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.
Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока — агрессии или ярости, которая может сопровождаться человеческими жертвами и разрушениями.
Злоумышленник двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час на черном автомобиле Range Rover.