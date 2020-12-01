В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли четыре человека, один из них - ребенок, еще 15 горожан пострадали, некоторые в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» 1 декабря

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Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока — агрессии или ярости, которая может сопровождаться человеческими жертвами и разрушениями.

Злоумышленник двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час на черном автомобиле Range Rover.