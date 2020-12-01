Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что будет добиваться отключения банков страны от международной системы совершения платежей SWIFT.
Лавров отметил, что данная система была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни.
«Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада» — приводит агентство слова Лаврова.
Запад доказал свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся под контролем западных стран, не вполне надежно, добавил он.