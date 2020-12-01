Надо разрабатывать свои платежные механизмы, независимые от Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы отключения Белоруссии от SWIFT. Его слова приводит РИА Новости 1 декабря

В надежде на вторую волну. Тихановская готовит новые протесты на 25 октября © AP, Sergei Grits Светлана Тихановская сказала, что будет добиваться отключения банков страны от международной системы совершения платежей SWIFT.

Лавров отметил, что данная система была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни.

«Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада» — приводит агентство слова Лаврова.

Запад доказал свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся под контролем западных стран, не вполне надежно, добавил он.