Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов передал гуманитарную помощь от правительства Москвы нуждающимся жителям Гагаузии, сообщает РИА Новости 1 декабря со ссылкой на пресс-службу дипмиссии

«Первого декабря чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов посетил столицу Гагаузии город Комрат. Глава российской дипмиссии передал нуждающимся жителям автономии в дар от правительства Москвы 30 слуховых аппаратов, 30 тонометров, 10 инвалидных колясок и 10 тростей», — цитирует агентство сообщение диппредставительства.

Одесские болгары и гагаузы восстают против насильственной украинизации © РИА Новости, Простяков | Перейти в фотобанк

Стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации в торгово-экономической и культурной сферах, а также вопросы оказания гуманитарной помощи малоимущим и пожилым жителям региона в условиях пандемии коронавируса.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии.

В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны.

Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении.