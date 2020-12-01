«Первого декабря чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов посетил столицу Гагаузии город Комрат. Глава российской дипмиссии передал нуждающимся жителям автономии в дар от правительства Москвы 30 слуховых аппаратов, 30 тонометров, 10 инвалидных колясок и 10 тростей», — цитирует агентство сообщение диппредставительства.
Васнецов также встретился с главой Гагаузии Ириной Влах и Советом старейшин автономии.
Стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации в торгово-экономической и культурной сферах, а также вопросы оказания гуманитарной помощи малоимущим и пожилым жителям региона в условиях пандемии коронавируса.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии.
В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны.
Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении.