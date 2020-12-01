Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский посоветовал родителям, что сделать, чтобы привить детям любовь к чтению. Соответствующий пост он разместил в Instagram 1 декабря

Ведущий инфекционист Украины Голубовская заразилась COVID-19 © Голубовская/Фейсбук

Начиная с 1,5 года, заявил Комаровский, в доме обязательно должны быть русские народные сказки «Колобок», «Репка», а также произведения Агнии Барто, Самуила Маршака, Корнея Чуковского.

Не обойтись без русских писателей, по мнению Комаровского, и детям от 3 до 5 лет, им стоит почитать сказки Александра Пушкина, «Дядю Федора» Эдуарда Успенского и «Волшебника изумрудного города» Александра Волкова.

А самое главное, уточнил педиатр, самим любить читать, ведь у фанатов телевизора дети не вырастают любителями чтения.