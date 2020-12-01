В качестве первых книг специалист посоветовал дать детям виммелюбухи — это книжки без текста с подробными иллюстрациями. Причем первые такие развивающие предметы можно сделать самим, главное, чтобы ребенок мог листать это «произведение» и трогать картинки.
Начиная с 1,5 года, заявил Комаровский, в доме обязательно должны быть русские народные сказки «Колобок», «Репка», а также произведения Агнии Барто, Самуила Маршака, Корнея Чуковского.
Не обойтись без русских писателей, по мнению Комаровского, и детям от 3 до 5 лет, им стоит почитать сказки Александра Пушкина, «Дядю Федора» Эдуарда Успенского и «Волшебника изумрудного города» Александра Волкова.
А самое главное, уточнил педиатр, самим любить читать, ведь у фанатов телевизора дети не вырастают любителями чтения.