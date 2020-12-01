Бизнесмены блокируют выходы из здания парламента.
Полицейские пытаются освободить проход для депутатов, которые 1 декабря приняли законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года.
Тем не менее митингующие предприниматели не стали расходиться, так как этот закон содержит много исключений.
Так, уже в следующем году кассовые аппараты должны появиться у предприятий, которые торгуют ювелирными изделиями, драгоценностями, лекарствами, сложными бытовыми товарами, которые подлежат ремонту, изделиями медназначения, платными услугами в сфере охраны здоровья.
Не распространяется перенос фискализации на туроператоров, кафе и рестораны.