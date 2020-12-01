У здания Верховной Рады в Киеве 1 декабря участники акции протеста предпринимателей вступили в столкновения с полицией. Об этом сообщает «Страна.ua»

В Раде приняли решение по поводу закона о кассовых аппаратах © rada.gov.ua

Полицейские пытаются освободить проход для депутатов, которые 1 декабря приняли законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года.

Тем не менее митингующие предприниматели не стали расходиться, так как этот закон содержит много исключений.

Так, уже в следующем году кассовые аппараты должны появиться у предприятий, которые торгуют ювелирными изделиями, драгоценностями, лекарствами, сложными бытовыми товарами, которые подлежат ремонту, изделиями медназначения, платными услугами в сфере охраны здоровья.

Не распространяется перенос фискализации на туроператоров, кафе и рестораны.