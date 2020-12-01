В Раде приняли решение по поводу закона о кассовых аппаратах
В Раде приняли решение по поводу закона о кассовых аппаратах
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Бизнесмены блокируют выходы из здания парламента.

Полицейские пытаются освободить проход для депутатов, которые 1 декабря приняли законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года.

Тем не менее митингующие предприниматели не стали расходиться, так как этот закон содержит много исключений.

Так, уже в следующем году кассовые аппараты должны появиться у предприятий, которые торгуют  ювелирными изделиями, драгоценностями, лекарствами, сложными бытовыми товарами, которые подлежат ремонту, изделиями медназначения, платными услугами в сфере охраны здоровья.

Не распространяется перенос фискализации на туроператоров, кафе и рестораны.