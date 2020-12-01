«Кратко о наших предложениях по сотрудничеству, которое мы ведем широко, но один из таких вариантов — это строительство крупного завода для пиролиза метана непосредственно в точке выхода газопровода "Северный поток"», — цитирует Ишкова агентство.
Представитель «Газпрома» отметил, что «здесь углеродный след будет 1,2-1,6 кг СO2 на килограмм водорода, то есть практически в три раза ниже, чем критерий для низкоуглеродного водорода в Европейском союзе».
По словам Ишкова, для производства водорода на заводе в Германии может использоваться электроэнергия, полученная с возобновляемых источников энергии.
Он также сообщил, что «Газпром» создает специализированную дочернюю компанию «Газпром водород» для реализации проектов в этой области.
Он также озвучил инициативу поставок водорода по трубопроводам из России в Европу с реверсными поставками из ЕС в Россию углекислого газа для использования или захоронения.
На сегодня «Газпром» производит на своих объектах 380 тыс. тонн водорода в год, и уже со следующего года концерн готов начать продажу избытков водорода в объеме до 10 тыс. тонн в год третьим сторонам при условии, что покупатель возьмет на себя заботы о логистике товара, добавил Ишков.