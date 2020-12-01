«Газпром» предложил построить в Германии у выхода на сушу газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» завод по производству низкоуглеродного водорода из российского газа, сообщает РИА Новости 1 декабря со ссылкой на начальника управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александра Ишкова

«Кратко о наших предложениях по сотрудничеству, которое мы ведем широко, но один из таких вариантов — это строительство крупного завода для пиролиза метана непосредственно в точке выхода газопровода "Северный поток"», — цитирует Ишкова агентство.

«Северный поток – 2»: западные СМИ расходятся в прогнозах политики Байдена в отношении проекта, а у «Газпрома» есть различные сценарии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам Ишкова, для производства водорода на заводе в Германии может использоваться электроэнергия, полученная с возобновляемых источников энергии.

Он также сообщил, что «Газпром» создает специализированную дочернюю компанию «Газпром водород» для реализации проектов в этой области.

Он также озвучил инициативу поставок водорода по трубопроводам из России в Европу с реверсными поставками из ЕС в Россию углекислого газа для использования или захоронения.

На сегодня «Газпром» производит на своих объектах 380 тыс. тонн водорода в год, и уже со следующего года концерн готов начать продажу избытков водорода в объеме до 10 тыс. тонн в год третьим сторонам при условии, что покупатель возьмет на себя заботы о логистике товара, добавил Ишков.