Вероятно, таким издевательским образом хулиганы «отметили» день рождения маршала: Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года.
Сам автор снимка порадовался выходке, но поддержали его немногие.
«Что с дебилов взять?», «У каждого свои святыни. У скакунов это унитаз. Так что все естественно и закономерно», — отметили пользователи в комментариях.
Бюст полководца неизвестные похитили в 2014 году и позднее снесли его копию в 2017-м.
На 4 декабря в мэрии Одессы запланированы общественные слушания по вопросу возвращения проспекту Небесной сотни прежнего названия в честь маршала Жукова.
Ранее, в феврале 2020 года, националисты снесли последний в Одессе барельеф в память о Жукове на улице Новосельского.
Кроме того, в ноябре националисты потребовали снести памятник Екатерине II.