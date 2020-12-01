В Одессе вандалы установили вместо бюста полководца Георгия Жукова завернутый в пленку унитаз. Фото выложил в Facebook Иван Бошку 1 декабря

Вероятно, таким издевательским образом хулиганы «отметили» день рождения маршала: Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года.

Сам автор снимка порадовался выходке, но поддержали его немногие.

«Что с дебилов взять?», «У каждого свои святыни. У скакунов это унитаз. Так что все естественно и закономерно», — отметили пользователи в комментариях.

Одесса без памяти: националисты уничтожили последний барельеф Жукову © pushkinska.net

На 4 декабря в мэрии Одессы запланированы общественные слушания по вопросу возвращения проспекту Небесной сотни прежнего названия в честь маршала Жукова.

Ранее, в феврале 2020 года, националисты снесли последний в Одессе барельеф в память о Жукове на улице Новосельского.

Кроме того, в ноябре националисты потребовали снести памятник Екатерине II.