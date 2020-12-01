Киев оказывает полную социальную и экономическую поддержку «Православной церкви Украины», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Об этом 1 декабря сообщил на своем сайте Кабинет министров Украины

В беседе с Варфоломеем, которая состоялась 30 ноября, Шмыгаль поблагодарил его «за предоставление томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями».

«Предоставление томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и более полного удовлетворения духовных потребностей верующими, которые принадлежат к византийской духовной традиции», — сказал Шмыгаль.

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Премьер-министр пригласил Варфоломея принять участие в праздничной литургии, посвященной Дню памяти апостола Андрея Первозванного.

Варфоломей ответил, что планирует совершить официальный визит на Украину в 2021 году на День независимости Украины.

«Православная церковь Украины» образовалась 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли неканонические церковные структуры. В частности, «Украинская автокефальная православная церковь» и «Киевский патриархат», позднее из нее вышедший. Главой новой церкви избрали «митрополита» Епифания. Вселенский патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.