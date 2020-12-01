В беседе с Варфоломеем, которая состоялась 30 ноября, Шмыгаль поблагодарил его «за предоставление томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями».
«Предоставление томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и более полного удовлетворения духовных потребностей верующими, которые принадлежат к византийской духовной традиции», — сказал Шмыгаль.
Он также заявил, что ПЦУ является «надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения». Шмыгаль подчеркнул, что государство поддерживает «активную социальную деятельность» ПЦУ и «оказывает ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку».
Премьер-министр пригласил Варфоломея принять участие в праздничной литургии, посвященной Дню памяти апостола Андрея Первозванного.
Варфоломей ответил, что планирует совершить официальный визит на Украину в 2021 году на День независимости Украины.
«Православная церковь Украины» образовалась 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли неканонические церковные структуры. В частности, «Украинская автокефальная православная церковь» и «Киевский патриархат», позднее из нее вышедший. Главой новой церкви избрали «митрополита» Епифания. Вселенский патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.