Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пожаловался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на то, что чувствовал травлю после того, как в 2014 году назвал Россию агрессором, сообщает «ГОРДОН» 1 декабря

«[Ощущал ли я травлю из-за позиции по Украине?] Ну конечно, противно было», — цитирует издание ответ Макаревича.

По словам Макаревича, после его выступления в 2014 году перед детьми в Святогорске его обвинили в том, что он якобы «танцевал вокруг горящего чучела президента РФ Владимира Путина», а он всего лишь высказал свое мнение, что Россия — агрессор. Гордон поинтересовался у музыканта, «зачем надо было протестовать» и «почему спокойно не сиделось».

«Просто, когда у меня спрашивают, как я к этому отношусь, я говорю, как я к этому отношусь. Я не вижу никаких причин врать. А как я к этому отношусь, вам известно», — ответил Макаревич.

Макаревич наплевал на карантин и собрался на Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Ну, говорят. Ну что? Ну, собаки лают. Что можно сделать? Да ничего нельзя сделать. Значит, надо подождать, пока все это пройдет. Это и кончилось, в общем», — сказал музыкант.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

Макаревич заявил, что виновна в конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».

После высказываний Макаревича, российские активисты инициировали против него петицию, призывающую лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством».

После этого Макаревич написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «шабаш, порочащий имя». На что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что то, что Макаревич трактует как травлю, «также можно назвать и реакцией общественного мнения».