«[Ощущал ли я травлю из-за позиции по Украине?] Ну конечно, противно было», — цитирует издание ответ Макаревича.
По словам Макаревича, после его выступления в 2014 году перед детьми в Святогорске его обвинили в том, что он якобы «танцевал вокруг горящего чучела президента РФ Владимира Путина», а он всего лишь высказал свое мнение, что Россия — агрессор. Гордон поинтересовался у музыканта, «зачем надо было протестовать» и «почему спокойно не сиделось».
«Просто, когда у меня спрашивают, как я к этому отношусь, я говорю, как я к этому отношусь. Я не вижу никаких причин врать. А как я к этому отношусь, вам известно», — ответил Макаревич.
Он уточнил, что примерно 2 года после этой истории у «Машины времени» стало заметно меньше концертов, но потом «как-то все вернулось», при этом певец утверждает, что организаторам концертов якобы «словесно не рекомендовали» работать с группой.
«Ну, говорят. Ну что? Ну, собаки лают. Что можно сделать? Да ничего нельзя сделать. Значит, надо подождать, пока все это пройдет. Это и кончилось, в общем», — сказал музыкант.
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.
Макаревич заявил, что виновна в конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».
После высказываний Макаревича, российские активисты инициировали против него петицию, призывающую лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством».
После этого Макаревич написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «шабаш, порочащий имя». На что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что то, что Макаревич трактует как травлю, «также можно назвать и реакцией общественного мнения».