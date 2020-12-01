В совместном центре по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе количество представителей России и Турции будет равнозначным. Об этом 1 декабря сообщило Минобороны РФ

Ищенко объяснил, какую выгоду России принесет ввод миротворцев в Карабах © REUTERS, Francesco Brembati

Центр займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении сторонами мирного договора.

Наблюдение будет вестись в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в центр будут поступать для рассмотрения любые жалобы на нарушения достигнутых договоренностей.

1 декабря азербайджанская армия вошла в Лачинский район Нагорного Карабаха. Армянская сторона сохранила за собой контроль над Лачинским коридором, горной дорогой, соединяющей столицу непризнанной НКР Степанкерт с Арменией.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.