Во вторник, 1 декабря, военные ведомства России и Турции подписали соглашение о создании мониторингового центра на территории Азербайджана.
Центр займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении сторонами мирного договора.
Наблюдение будет вестись в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в центр будут поступать для рассмотрения любые жалобы на нарушения достигнутых договоренностей.
1 декабря азербайджанская армия вошла в Лачинский район Нагорного Карабаха. Армянская сторона сохранила за собой контроль над Лачинским коридором, горной дорогой, соединяющей столицу непризнанной НКР Степанкерт с Арменией.
ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.
После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.
Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.
По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.