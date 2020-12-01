В десятке самых популярных на Украине музыкальных клипов лишь два сняты украинскими артистами, а среди развлекательных роликов лидирует видео белорусского исполнителя. Хит-парад опубликовали в блоге Google на Украине 1 декабря

Отмечается, что в 2020 году украинские пользователи смотрели развлекательные и познавательные шоу, а также интервью известных людей.

На первом месте по просмотрам среди развлекательных видео — пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвла «Холодок». На втором и третьем — реалити-шоу «Холостячки» и «Из пацанки — в панянки».

Также пользовались популярностью интервью экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Дмитрию Гордону, интервью артиста Моргенштерна Юрию Дудю и юмористическое шоу «Что было дальше» с Дудем и Лолитой.

Лолита посвятила 2020 году матерный хит, на Украине отреагировали © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Антона Птушкина с острова Бали и вопросом, за сколько минут опарыши съедят бургер.

В десятке музыкальных видео рекорды бьют российские исполнители. На первом месте Клава Кока и Niletto с треком «Краш». На втором — Литтл Биг, замыкает тройку украинский дуэт Artik и Asti.

Два клипа Моргенштерна также вошли в десятку популярных. Лишь на 10-м месте — украинец Monatik и Вера Брежнева с песней "ВЕЧЕРиНОЧКА".